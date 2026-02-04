Melinda French rompe el silencio tras escandalosas revelaciones sobre Bill Gates y Epstein

El escándalo de Jeffrey Epstein ha alcanzado un nuevo nivel de tensión tras la filtración de millones de documentos del Departamento de Justicia de EE. UU. Esta vez, el foco está sobre Bill Gates, fundador de Microsoft, debido a correos electrónicos donde el fallecido pederasta lanza acusaciones sumamente graves sobre la vida privada del magnate.
Entre los archivos divulgados, destaca un mensaje en el que Epstein afirma que Gates recurrió a él para gestionar encuentros extramatrimoniales. Lo más alarmante es la mención de una presunta enfermedad de transmisión sexual (ETS) que el empresario habría contraído.
Según los escritos de Epstein, Gates le habría solicitado antibióticos para tratar la infección y, presuntamente, planeaba suministrar dichos medicamentos a Melinda en secreto y sin su consentimiento.
En un adelanto de una entrevista para el podcast Wild Card de la radio pública NPR, Melinda French expresó el impacto emocional de estas revelaciones:
Este nuevo capítulo en el caso Epstein no solo reabre heridas familiares, sino que mantiene bajo escrutinio la relación que diversas figuras del poder mantuvieron con el financiero antes de su muerte en 2019.