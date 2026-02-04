México y EE. UU. sellan acuerdo histórico por el agua del Río Bravo

Tras meses de tensiones y una llamada clave entre Sheinbaum y Trump, ambos países pactan entregas anuales para saldar la deuda hídrica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/02/2026 09:42 AM.
En Internacional y editada el 04/02/2026 08:30 AM.