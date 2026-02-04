México y EE. UU. sellan acuerdo histórico por el agua del Río Bravo

La diplomacia del agua ha dado frutos en la frontera norte. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró el nuevo acuerdo alcanzado entre las administraciones de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, calificándolo como un triunfo de la cooperación binacional para resolver problemas de largo plazo.
El acuerdo, anunciado este martes tras intensas negociaciones, establece compromisos específicos para gestionar el recurso del Río Bravo en un contexto de sequía extrema:
El embajador Johnson subrayó que este pacto, enmarcado en el Tratado de Aguas de 1944, demuestra que México y Estados Unidos pueden encontrar soluciones duraderas a pesar de los retos climáticos que afectan a la región.