"Operación Hawkeye Strike": EE. UU. lanza ofensiva aérea masiva contra el Estado Islámico en Siria

En una demostración de fuerza coordinada, el Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) informó este miércoles sobre la ejecución de cinco ataques estratégicos contra posiciones del Estado Islámico (EI) en territorio sirio. Las operaciones, realizadas entre el 27 de enero y el 2 de febrero, forman parte de una campaña sostenida para evitar el resurgimiento de la red terrorista.
La ofensiva no fue menor. Utilizando una combinación de aviones de combate, helicópteros y drones, las fuerzas estadounidenses lanzaron 50 municiones de precisión que lograron desarticular la infraestructura vital del grupo:
Desde que inició la contraofensiva el 19 de diciembre de 2025, el Centcom ha mantenido una presión constante sobre unos 70 objetivos en zonas desérticas como Raqqa y Deir ez-Zor.
Este despliegue demuestra nuestra determinación constante para prevenir un resurgimiento del EI, declaró el almirante Brad Cooper, comandante del Centcom
Tras casi dos meses de operaciones selectivas en coordinación con fuerzas aliadas y el apoyo de Jordania, el balance oficial arroja resultados contundentes: más de 50 terroristas han sido abatidos o capturados.
Para el Pentágono, el éxito de estas misiones no solo garantiza la derrota definitiva de la red en la región, sino que busca blindar la seguridad global ante posibles nuevas amenazas terroristas.