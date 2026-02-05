Cuba en alerta: Díaz-Canel advierte sobre un "desabastecimiento agudo" tras el colapso del envío de

...

El gobierno cubano prepara un plan de emergencia ante la parálisis del suministro venezolano y las nuevas sanciones impuestas por la administración de Donald Trump.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/02/2026 04:26 PM.
En Internacional y editada el 05/02/2026 03:45 PM.