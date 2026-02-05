Cuba en alerta: Díaz-Canel advierte sobre un "desabastecimiento agudo" tras el colapso del envío de

En una intervención televisiva cargada de gravedad, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó lo que muchos ya temían en las calles de la isla: el país se encamina hacia un periodo de crisis energética extrema. El mandatario reconoció abiertamente que el gobierno diseña una estrategia para enfrentar un "desabastecimiento agudo de combustible", un escenario derivado del drástico cambio en el panorama geopolítico regional.
El detonante principal de esta parálisis ha sido la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero, evento que cortó de tajo el flujo de petróleo que Venezuela suministraba a la isla bajo acuerdos históricos. A esto se suma el cerco diplomático de Donald Trump, quien recientemente calificó a Cuba como una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional y lanzó una advertencia clara: cualquier país que intente suministrar hidrocarburos a la nación caribeña enfrentará aranceles punitivos.
Los efectos ya son visibles en la cotidianidad cubana. Las gasolineras lucen filas interminables y los apagones programados han comenzado a multiplicarse, afectando tanto la economía como el ánimo social. Para un país que depende de la importación para cubrir dos tercios de sus necesidades energéticas, la falta de crudo venezolano representa un golpe casi letal a su estabilidad operativa.
"Vamos a vivir tiempos difíciles. Estos son muy difíciles", admitió Díaz-Canel frente a un panel de periodistas, en un tono inusualmente franco. Sin una alternativa de suministro inmediata y bajo la presión de las sanciones estadounidenses, el gobierno cubano apuesta por un plan de austeridad severa, mientras la población se prepara para una etapa de restricciones que evoca los momentos más duros de su historia económica.