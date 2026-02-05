Diplomacia bajo presión: EE. UU. condiciona fondos a México por agua y seguridad

La nueva Ley de Gastos fiscal 2026, firmada por Donald Trump, pone en pausa la asistencia financiera hasta que se certifique el cumplimiento del Tratado de Aguas y avances contra el narcotráfico.

Autor Xavier Rivera Martinez el 05/02/2026 02:21 PM.
En Internacional y editada el 05/02/2026 02:34 PM.