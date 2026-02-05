Diplomacia bajo presión: EE. UU. condiciona fondos a México por agua y seguridad

La relación bilateral entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de "resultados obligatorios". El pasado martes, el presidente Donald Trump promulgó la Ley de Gastos del Departamento de Estado para el año fiscal 2026, la cual incluye cláusulas estrictas que vinculan directamente la ayuda económica a México con dos temas críticos: la entrega de agua del Río Bravo y la cooperación en la lucha contra los cárteles.
Bajo este nuevo marco legal, el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene la última palabra. El 30% de los fondos de asistencia destinados al país solo podrá liberarse si Rubio certifica ante el Congreso que el gobierno mexicano ha tomado medidas concretas en materia de seguridad, como el apoyo a operaciones antinarcóticos conjuntas, el intercambio de inteligencia y el cumplimiento de solicitudes de extradición. Sin embargo, la ley es clara al señalar que estos bloqueos no afectarán los recursos destinados específicamente a combatir el flujo de fentanilo y drogas sintéticas, considerados una prioridad de salud nacional para Washington.
El tema hídrico ha sido el detonante de mayor tensión. Tras amenazas previas de Trump sobre imponer un arancel del 5% si no se saldaba la deuda de agua, ambos países anunciaron recientemente un "plan técnico". En este acuerdo, México se comprometió a entregar un mínimo anual de 430 millones de metros cúbicos (350 mil acres-pies) durante el actual quinquenio, además de presentar una ruta detallada para cubrir el déficit acumulado del ciclo anterior.
Este condicionamiento marca un cambio de tono en la diplomacia regional, donde la asistencia ya no se entiende como una cooperación abierta, sino como un incentivo basado en el cumplimiento de compromisos históricos y operativos. Mientras México prioriza el abastecimiento para consumo humano y agrícola en un contexto de sequía, la administración Trump ha dejado claro que la "estabilidad y la paz" solo se garantizan mediante el cumplimiento estricto de los tratados y la fuerza conjunta contra el crimen organizado.