Pentágono y Kremlin firman acuerdo de emergencia tras expiración del START III

El reloj de la estabilidad global marcó una hora crítica este jueves. Tras la expiración formal del START III —el último baluarte que limitaba los arsenales nucleares de las dos mayores potencias del mundo—, el Pentágono anunció un acuerdo de emergencia con el Kremlin para restablecer el diálogo militar de alto nivel. El movimiento busca llenar el vacío de seguridad dejado por el tratado, apostando por la transparencia directa entre uniformados para evitar que cualquier malentendido desencadene una catástrofe.
Este acercamiento no surgió en el vacío. Según el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el pacto es fruto de los recientes avances logrados en las mesas de paz sobre Ucrania celebradas en Abu Dabi. En estas conversaciones, figuras clave del entorno cercano al presidente Trump, como Jared Kushner y Steve Witkoff, habrían logrado abrir una brecha de confianza que ahora se traslada al terreno militar para garantizar una desescalada real.
Sin embargo, el optimismo diplomático convive con la sombra de una nueva amenaza. Activistas y expertos en armamento nuclear han lanzado una advertencia contundente: sin el paraguas del Nuevo START, el mundo queda vulnerable a una carrera armamentista sin precedentes. La mayor preocupación radica en que el fin de estas restricciones fomente que potencias como China aceleren la expansión de sus propios arsenales, rompiendo el equilibrio mantenido por décadas.
Mientras la OTAN hace un llamado urgente a la "responsabilidad y moderación", Washington y Moscú intentan demostrar que, aunque los tratados hayan expirado, la comunicación sigue siendo la herramienta más poderosa. El objetivo es claro: demostrar fuerza, pero mantener la puerta abierta al diálogo para evitar que la ausencia de reglas escritas se convierta en una invitación al caos nuclear.