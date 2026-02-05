Pentágono y Kremlin firman acuerdo de emergencia tras expiración del START III

En un giro estratégico, el Pentágono reactiva la comunicación de alto nivel con Moscú para evitar una escalada tras la expiración del último tratado de control atómico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/02/2026 11:08 AM.
En Internacional y editada el 05/02/2026 11:14 AM.