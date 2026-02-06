Atentado en Moscú: Balean al subdirector de la inteligencia militar rusa

La cúpula militar de Rusia vuelve a ser blanco de un ataque directo en el corazón de su capital. Este viernes, el teniente general Vladimir Alekseyev, primer subdirector del GRU (inteligencia militar rusa), fue emboscado y herido de bala en un edificio de apartamentos al noroeste de Moscú. Alekseyev, una figura clave condecorada como "Héroe de Rusia" y conocido por su mediación durante la rebelión de Wagner en 2023, sobrevivió al ataque, aunque su estado requirió hospitalización inmediata tras recibir impactos en el pie, el brazo y el pecho.
El modus operandi del atentado subraya la vulnerabilidad de los altos mandos: según informes locales, el agresor se hizo pasar por un repartidor para interceptar al general en la escalera de su residencia. Tras un forcejeo en el que Alekseyev intentó desarmar a su atacante, el sicario disparó nuevamente antes de huir. Este incidente ocurre apenas 24 horas después de que concluyeran negociaciones críticas en Abu Dabi entre Rusia, Ucrania y EE. UU., donde el jefe directo de Alekseyev encabezó la delegación rusa, lo que ha llevado al canciller Serguéi Lavrov a señalar el ataque como un intento de Kiev por dinamitar el proceso de paz.
Este atentado se suma a una lista negra de "liquidaciones" de altos mandos rusos en suelo propio durante los últimos meses:
Diciembre 2024: El general Igor Kirillov murió por una bomba en un scooter eléctrico.
Diciembre 2025: El general Fanil Sarvarov falleció en un ataque con coche bomba.
Abril 2025: El general Yaroslav Moskalik fue asesinado con un artefacto explosivo en su vehículo.
Ante la gravedad de los hechos, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que el presidente Vladímir Putin ya fue informado y ha ordenado a las agencias de seguridad reforzar drásticamente la protección de los líderes militares. Mientras Ucrania mantiene una postura de ambigüedad o reivindicación parcial en estos casos, Rusia insiste en que estas operaciones son financiadas y dirigidas por los servicios secretos de Kiev, transformando las zonas residenciales de Moscú en un nuevo e inesperado frente de batalla.