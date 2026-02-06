Atentado en Moscú: Balean al subdirector de la inteligencia militar rusa

El teniente general Vladimir Alekseyev fue atacado por un falso repartidor en lo que el Kremlin califica como un "acto terrorista" de Ucrania para descarrilar las recientes conversaciones de paz.

