"Disuasión por la fuerza": EE. UU. abate a dos presuntos traficantes en el Pacífico

El Comando Sur ejecutó un nuevo ataque letal contra una embarcación vinculada a organizaciones terroristas, elevando a 128 el número de decesos bajo la estrategia de bombardeos marítimos de Donald Trump.

