"Disuasión por la fuerza": EE. UU. abate a dos presuntos traficantes en el Pacífico

La guerra contra el narcotráfico en alta mar ha escalado a un nivel de fuerza sin precedentes. Este jueves, bajo las órdenes del General Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo lo que el Pentágono denomina un "ataque cinético letal" contra un buque en el Pacífico Oriental. Según el informe oficial, la inteligencia estadounidense confirmó que la embarcación era operada por organizaciones terroristas designadas y navegaba por rutas de trasiego de drogas. El operativo culminó con la muerte de dos personas a bordo, sin reportarse bajas ni heridos en las filas militares de Estados Unidos.
Este incidente no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva sistemática que ya suma 37 bombardeos confirmados contra las llamadas "narcolanchas". El secretario de Guerra, Pete Hegseth, no tardó en calificar estas acciones como una victoria rotunda en redes sociales. Según Hegseth, la agresividad de estos ataques ha provocado que los principales capos del Caribe suspendan sus operaciones "indefinidamente" ante el temor de ser blanco de la tecnología militar estadounidense. "Esto es disuasión a través de la fuerza", afirmó, asegurando que la estrategia del presidente Trump está salvando vidas al cortar el suministro de narcóticos.
Desde la Casa Blanca, el discurso es de éxito absoluto. El presidente Trump sostiene que, gracias a estos ataques basados en "inteligencia creíble", el tráfico de drogas por vía marítima hacia los Estados Unidos se ha desplomado en un 97%. Sin embargo, esta política de "disparar primero" ha encendido las alarmas de organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW), quienes denuncian que estos ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales al eliminar a los sospechosos en el mar sin un proceso legal previo ni oportunidad de rendición.
Pese a las críticas por la falta de transparencia y el respeto a los derechos humanos, el gobierno estadounidense parece decidido a redoblar la apuesta. Con el control casi total de las rutas marítimas según sus propias cifras, la administración ha advertido que el siguiente paso de esta ofensiva letal será trasladar la misma táctica a las rutas terrestres. El mensaje de Washington es claro: la frontera de la fuerza se ha movido más allá de sus costas, transformando la lucha contra el crimen en una operación de combate militar abierto.