Melinda French Gates rompe el silencio: Las sombras de Jeffrey Epstein marcaron el fin de su matrimo

Para Melinda French Gates, los documentos desclasificados que vinculan a Bill Gates con Jeffrey Epstein no son solo noticias de impacto global, sino cicatrices abiertas de su propia historia personal. En una reciente y reveladora entrevista con la cadena NPR, la empresaria dejó claro que estas revelaciones la transportan a los momentos más oscuros de su relación con el magnate, subrayando que su decisión de divorciarse en 2021 estuvo profundamente influenciada por este turbio vínculo.
La conexión entre ambos hombres, que ha sido objeto de escrutinio durante años, tomó un tinte aún más siniestro con la última entrega de documentos del Departamento de Justicia. En los papeles se detalla un mensaje de 2013 donde Epstein sugiere que Bill Gates habría contraído una enfermedad de transmisión sexual tras encuentros con jóvenes rusas, e incluso menciona un escalofriante plan para administrarle antibióticos a Melinda sin su consentimiento ni conocimiento.
Con una postura firme y serena, Melinda ha marcado una línea divisoria definitiva: "Ellos son quienes deben responder por esas cosas, no yo", afirmó, deslindándose de cualquier responsabilidad sobre las acciones de su exesposo. Aunque la pareja construyó durante tres décadas una de las fundaciones benéficas más poderosas del planeta, Melinda confesó que las nuevas informaciones la llenan de una "tristeza increíble", no solo por su vivencia personal, sino por el sufrimiento de las víctimas de Epstein, para quienes exigió justicia absoluta.
Este testimonio reafirma que, tras la fachada de éxito y filantropía de la Fundación Gates, se gestaba una crisis de confianza irreparable. Mientras Bill Gates enfrenta la presión de dar explicaciones públicas sobre la profundidad de su trato con el fallecido pederasta, Melinda parece haber encontrado en la verdad desclasificada la validación final de su partida, priorizando su integridad por encima del imperio que ayudó a cimentar.