"Salgan ahora": EE. UU. emite alerta máxima para sus ciudadanos en Irán ante crisis inminente

La embajada virtual estadounidense instó a sus compatriotas a abandonar el país por sus propios medios, advirtiendo sobre el cierre de fronteras, apagones digitales y la cancelación masiva de vuelos.

