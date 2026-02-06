"Salgan ahora": EE. UU. emite alerta máxima para sus ciudadanos en Irán ante crisis inminente

La tensión diplomática entre Washington y Teherán ha alcanzado un punto de ruptura. En un comunicado urgente, la embajada virtual de Estados Unidos en Irán lanzó una advertencia que no deja lugar a dudas: los ciudadanos estadounidenses deben abandonar el territorio iraní de inmediato. La instrucción es clara y cruda: "tengan un plan de salida que no dependa de la ayuda del gobierno", una frase que subraya la imposibilidad de una evacuación oficial en el contexto actual.
El panorama que describe la alerta es el de un país en estado de sitio técnico. Se reportan cortes intermitentes de internet, bloqueos en carreteras y una drástica reducción en el transporte público. Con las aerolíneas internacionales cancelando rutas de forma constante, la diplomacia estadounidense sugiere que, de ser seguro, se considere la salida por tierra a través de las fronteras con Armenia o Turquía. Al mismo tiempo, se prohíbe terminantemente el tránsito hacia zonas críticas como Afganistán, Irak o la frontera con Pakistán.
Para aquellos que no logren salir a tiempo, la recomendación es de supervivencia básica: refugiarse en lugares seguros, abastecerse de víveres y medicamentos, y mantener un perfil bajo evitando cualquier tipo de manifestación. Esta alerta máxima se produce en un momento de contradicciones políticas extremas; mientras ambos países intentan mantener canales de negociación nuclear indirectos en Omán, la sombra del uso de la fuerza militar mencionada por el gobierno de Donald Trump y el recuerdo de la guerra de junio de 2025 —que dinamitó acuerdos previos— mantienen al mundo en vilo.
En este tablero de alta complejidad, la seguridad de los civiles ha pasado a ser la prioridad urgente. Entre apagones informativos y amenazas de conflicto armado, la orden de salida inmediata parece ser el último aviso antes de que las puertas de Irán se cierren por completo para los visitantes extranjeros.