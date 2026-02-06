Tragedia en Islamabad: Atentado suicida en mezquita deja decenas de víctimas

Al menos 31 fieles perdieron la vida y 169 resultaron heridos tras una explosión durante las oraciones del viernes; las autoridades han declarado estado de emergencia en la capital paquistaní.

