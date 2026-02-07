Estados Unidos impulsa cumbre en Miami para finalizar la guerra en Ucrania antes de junio

El presidente Volodimir Zelensky reveló que la administración estadounidense tiene como objetivo prioritario clausurar el conflicto bélico, que se encamina a su quinto año, antes del inicio del verano boreal. Según el mandatario ucraniano, la propuesta formal consiste en organizar una mesa de diálogo la próxima semana en territorio estadounidense, con Miami como posible sede. Este movimiento diplomático surge tras las recientes conversaciones exploratorias celebradas en Abu Dabi, donde representantes de ambas naciones en disputa se reunieron bajo la mediación de Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.
Pese a la disposición de participar, Zelensky enfatizó que Ucrania no ratificará ningún pacto acordado a sus espaldas, especialmente en lo referente a la soberanía territorial. Actualmente, Rusia mantiene el control sobre el 20% del suelo ucraniano y exige el dominio total de Donetsk como condición para la paz. Ante la negativa de Kiev de ceder terreno y la propuesta rechazada de congelar las líneas de frente actuales, Washington ha puesto sobre la mesa la creación de una "zona económica libre" en las áreas en disputa de Donetsk. Esta medida buscaría retirar el control militar de ambas partes para establecer un área neutral regida por normativas internacionales justas.