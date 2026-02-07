Trump endurece sanciones contra Irán: impone arancel del 25% a países que comercien con Teherán

En una medida que promete sacudir el tablero del comercio internacional, el presidente Donald Trump firmó este viernes una orden ejecutiva que impone un arancel adicional del 25% a las importaciones provenientes de países que mantengan vínculos comerciales con Irán. La Casa Blanca justificó la decisión señalando que las actividades de Teherán continúan representando una emergencia nacional y una amenaza directa para los intereses de Estados Unidos, una postura que Washington ha mantenido y ampliado desde mediados de los años noventa.
La orden faculta al Secretario de Comercio para identificar a las naciones que realicen transacciones con Irán, mientras que el Secretario de Estado definirá el alcance y la aplicación de estos gravámenes. Según el documento oficial, esta sanción es una respuesta directa a la persistencia de Irán en sectores estratégicos como el energético y el petroquímico. Además, el presidente Trump se reservó la autoridad de ajustar estas medidas dependiendo de la respuesta de los países afectados o de si Teherán decide alinear su política exterior con las exigencias de la administración estadounidense.
Esta escalada en la presión económica no solo busca asfixiar financieramente al gobierno iraní, sino también forzar a terceros países a elegir entre su relación comercial con Teherán o el acceso sin penalizaciones al mercado de Estados Unidos. Con esta disposición, el gobierno de Trump refuerza su política de "máxima presión", enviando un mensaje claro a sus aliados y socios comerciales sobre las consecuencias de ignorar las sanciones impuestas por Washington a nivel global.