Tensión en Minneapolis: Choques y arrestos en protestas contra la ofensiva migratoria

Minneapolis vivió una jornada de alta volatilidad este sábado cuando una manifestación frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple terminó con al menos 42 personas detenidas. Lo que inició como una concentración para recordar a Renee Good, abatida por agentes de inmigración hace un mes, escaló rápidamente en un enfrentamiento físico. Según reportes policiales, la situación se desbordó cuando un grupo de manifestantes lanzó objetos y bloques de hielo contra los agentes, provocando daños en patrullas y lesiones a un uniformado, lo que llevó a las autoridades a declarar la reunión como ilegal y proceder con el desalojo por la fuerza.
Paralelamente, un sector más pacífico de la comunidad se reunió en un parque local para honrar no solo a Good, sino también a Alex Pretti, otro residente fallecido recientemente en un altercado con agentes de control migratorio. Entre ceremonias espirituales y expresiones artísticas, los asistentes denunciaron lo que califican como una "ocupación federal" en Minnesota. La indignación se sustenta en las grabaciones de los incidentes, que muestran disparos a quemarropa contra Good mientras intentaba alejarse en su vehículo, una acción que el gobierno federal ha intentado justificar etiquetando a la víctima como una amenaza, versión que las autoridades locales han rechazado tajantemente.
El conflicto ocurre en un contexto de negociaciones políticas tensas, luego de que la administración de Donald Trump anunciara el retiro parcial de agentes federales del estado tras pactar mayor cooperación con la policía local. Sin embargo, el dolor de las familias sigue presente; Becca Good, viuda de Renee, enfatizó a través de un comunicado que la violencia de estas redadas afecta a muchos más ciudadanos cuyos nombres permanecen en el anonimato. Mientras el gobierno mantiene su postura de mano dura, la ciudad de Minneapolis se consolida como el epicentro de un debate nacional que cuestiona los límites de la autoridad federal frente a los derechos de sus habitantes.