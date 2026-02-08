Tensión en Minneapolis: Choques y arrestos en protestas contra la ofensiva migratoria

...

La conmemoración por el primer mes de la muerte de Renee Good derivó en enfrentamientos con la policía, mientras crece el rechazo social a las tácticas federales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/02/2026 10:17 AM.
En Internacional y editada el 08/02/2026 10:19 AM.