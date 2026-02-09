Donald Trump arremete contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl: "Es una bofetada al país"

El mandatario estadounidense califica de "terrible" la presentación del puertorriqueño, mientras la Casa Blanca refuerza su retórica nacionalista en redes sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/02/2026 08:59 AM.
En Internacional y editada el 09/02/2026 09:05 AM.