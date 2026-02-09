EE. UU. intercepta el petrolero Aquila II en el océano Índico tras persecución global

El Pentágono confirma la captura del buque vinculado a crudo venezolano que intentó burlar la "cuarentena" impuesta por la administración de Donald Trump.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/02/2026 11:13 AM.
En Internacional y editada el 09/02/2026 11:21 AM.