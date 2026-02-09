Golpe al narcotráfico: EE. UU. y Colombia interceptan narcosubmarino con 10 toneladas de cocaína

En una demostración de cooperación militar tras la reciente reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Colombia interceptaron un semisumergible cargado con 10 toneladas de cocaína. El operativo, coordinado por el Departamento de Estado de EE. UU. con apoyo de la Armada colombiana, resultó en la destrucción inmediata del cargamento y el arresto de cuatro personas, quienes, a diferencia de otros operativos recientes de la misión "Lanza del Sur", fueron puestos a disposición judicial.
Este decomiso se suma a una racha de incautaciones liderada por el gobierno colombiano. Simultáneamente, el presidente Petro informó desde la Estación Guardacostas de Tumaco sobre otra operación cerca de la isla Gorgona, donde se incautó 1.1 toneladas adicionales de droga. Petro destacó que, bajo su gestión, se han decomisado 3,300 toneladas de cocaína, una cifra que, según el mandatario, ya supera el crecimiento de la producción anual, dificultando significativamente las rutas de exportación hacia Ecuador y Estados Unidos.Detalles clave de la operación