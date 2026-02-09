El Papa León XIV descarta visitar México y EE. UU. en 2026

La Santa Sede confirma que el pontífice no viajará a Norteamérica este año; en su lugar, prioriza visitas a África, España y Sudamérica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/02/2026 04:29 PM.
En Internacional y editada el 09/02/2026 04:39 PM.