El Papa León XIV descarta visitar México y EE. UU. en 2026

El Vaticano ha puesto fin a las especulaciones sobre una posible gira del Papa León XIV por América del Norte durante 2026. Según informó el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, el primer pontífice estadounidense de la historia no tiene previsto visitar su país natal ni México en lo que resta del año. Con esto se descartan los rumores de una posible aparición en la Asamblea General de la ONU en septiembre, así como la esperada visita a territorio mexicano, la cual, según la periodista Valentina Alazraki, no figura actualmente en la agenda oficial.
A pesar de estas ausencias, el calendario internacional del Papa —elegido en mayo de 2025 tras el fallecimiento del Papa Francisco— se mantiene activo con un fuerte enfoque en el diálogo interreligioso y sus raíces misioneras. León XIV, quien también posee nacionalidad peruana, planea un cierre de año centrado en África y Sudamérica, buscando fortalecer los vínculos en regiones donde su trayectoria previa como obispo dejó una huella significativa.Próximos destinos y prioridades papales