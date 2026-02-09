El rey Carlos III encara abucheos en Lancashire por el escándalo de su hermano Andrés

El monarca británico vivió un momento de gran hostilidad este lunes durante su visita oficial al condado de Lancashire, al norte de Inglaterra. Al descender de su tren en la estación de Clitheroe, Carlos III fue increpado por un manifestante que le cuestionó directamente sobre el grado de conocimiento que tenía respecto a los vínculos de su hermano, Andrés Mountbatten-Windsor, con la red de Jeffrey Epstein. Los gritos de "¡¿Cuánto hace que lo sabías?!" fueron seguidos por un abucheo generalizado que se impuso por encima de los aplausos de otros asistentes, obligando al soberano a refugiarse rápidamente en su vehículo oficial bajo un clima de creciente presión popular.
Este episodio de rechazo ciudadano ocurre en una semana crítica para la Corona, marcada por la filtración de correos electrónicos que sugieren que el expríncipe Andrés pudo haber compartido información confidencial de Estado con Epstein mientras fungía como representante comercial del país. A este complejo panorama se suman nuevas fotografías comprometedoras y registros que detallan el presunto intercambio de favores y contactos entre ambos, lo que ha llevado a los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, a emitir un inusual comunicado expresando su "profunda preocupación" por las revelaciones y centrando su postura en el respeto a las víctimas.
A pesar de que Carlos III ya había tomado la determinación de despojar a su hermano de sus títulos y honores, la indignación pública no parece ceder. Las investigaciones actuales de la policía británica buscan determinar la gravedad de los informes enviados por el entonces duque de York al delincuente sexual, lo que mantiene a la institución monárquica en una crisis de imagen sin precedentes. Este incidente en Lancashire deja claro que las medidas administrativas tomadas por el palacio de Buckingham no han sido suficientes para acallar las demandas de transparencia de una sociedad que exige respuestas claras sobre la gestión interna de este escándalo.