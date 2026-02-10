La defensa de Ghislaine Maxwell condiciona su testimonio a un indulto de Donald Trump

David Oscar Markus, abogado defensor de Ghislaine Maxwell, ha lanzado una propuesta que ha sacudido el panorama político en Estados Unidos: la solicitud de un indulto presidencial para su clienta a cambio de una confesión honesta y detallada. Según las declaraciones del litigante, Maxwell es la única persona capaz de ofrecer una versión completa sobre la red de tráfico sexual liderada por Jeffrey Epstein y, específicamente, de explicar por qué figuras de alto nivel como Donald Trump y Bill Clinton no estarían implicadas en actividades ilícitas. Markus enfatizó que, aunque la verdad pueda resultar incómoda para algunos sectores, el público estadounidense merece conocer los hechos que solo ella puede esclarecer.
Esta oferta surge tras la reciente comparecencia de Maxwell ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, donde la acusada decidió acogerse a la Quinta Enmienda para evitar declarar. Desde la prisión de Texas, donde cumple una condena de 20 años, Maxwell intervino por videoconferencia pero se negó a responder los cuestionamientos de los legisladores. Su defensa justificó este silencio señalando que existe un recurso de hábeas corpus en curso, argumentando que el juicio original fue fundamentalmente injusto y que cualquier declaración sin la protección de un indulto podría comprometer su situación jurídica actual.
La estrategia de Maxwell y su equipo legal busca presionar directamente a la Casa Blanca en un momento de alta sensibilidad política. Aunque Donald Trump ha manifestado previamente que no contempla otorgar medidas de gracia a la colaboradora de Epstein, tampoco ha cerrado la puerta de forma definitiva, una postura que ha generado divisiones internas en el Congreso. Mientras tanto, la negativa de Maxwell a colaborar sin beneficios procesales bloquea una de las vías de investigación más críticas sobre el funcionamiento de la red de corrupción que operó durante décadas bajo la sombra de Epstein.