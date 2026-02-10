La defensa de Ghislaine Maxwell condiciona su testimonio a un indulto de Donald Trump

...

El abogado de la cómplice de Jeffrey Epstein asegura que su cliente solo revelará la "verdad sin filtros" sobre figuras como Trump y Bill Clinton si recupera su libertad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/02/2026 08:59 AM.
En Internacional y editada el 10/02/2026 09:04 AM.