Detienen a sospechoso por el secuestro de la madre de Savannah Guthrie en Arizona

El misterio que rodea la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la reconocida periodista Savannah Guthrie, ha dado un giro significativo con la detención de un individuo al sur de Tucson. El Departamento del Sheriff del Condado de Pima, en colaboración estrecha con el FBI, mantiene bajo custodia a este sujeto para interrogarlo, aunque las autoridades han enfatizado que aún no se han presentado cargos formales en su contra. Según fuentes policiales, el sospechoso no pertenece al círculo familiar de la víctima y reside en la zona de Tucson, lugar desde donde se habrían enviado las notas de rescate que exigen pagos en criptomonedas.
La investigación ha cobrado un sentido de urgencia tras la difusión de nuevas evidencias visuales recolectadas en la vivienda de la mujer de 84 años. Kash Patel, director del FBI, hizo públicas imágenes y videos donde se observa a un individuo enmascarado y armado manipulando el sistema de seguridad de la entrada durante la madrugada del rapto. Este hallazgo coincide con reportes de actividad reciente en una cuenta de Bitcoin vinculada a los secuestradores, lo que sugiere que los responsables están operando activamente tras el incidente ocurrido el pasado 31 de enero en Arizona.
La gravedad del caso ha escalado hasta los niveles más altos del gobierno estadounidense. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmó que el presidente Donald Trump ya revisó las imágenes del sospechoso y ha solicitado la colaboración de toda la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a dar con el paradero de Nancy. Mientras el FBI continúa siguiendo el rastro de múltiples personas de interés, la familia Guthrie mantiene la esperanza de un rescate seguro tras diez días de angustia que han captado la atención de toda la nación.