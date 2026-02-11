Un estudiante desata tiroteo en escuela técnica de Rusia; hay un muerto y dos heridos

El atacante fue detenido tras irrumpir en el centro educativo de Anapa, donde el sacrificio de un guardia de seguridad evitó una tragedia mayor.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 09:45 AM.
En Internacional y editada el 11/02/2026 10:06 AM.