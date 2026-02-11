Un estudiante desata tiroteo en escuela técnica de Rusia; hay un muerto y dos heridos

Una nueva jornada de violencia sacudió al sector educativo en Rusia este miércoles, cuando un alumno de una escuela técnica en Anapa, al sur del país, abrió fuego en el vestíbulo del establecimiento. De acuerdo con informes del Ministerio del Interior y del gobernador regional, Veniamin Kondrátiev, el guardia de seguridad de la institución perdió la vida tras recibir el primer impacto; sin embargo, su rápida reacción permitió alertar a las autoridades y bloquear el avance del agresor hacia el interior del edificio. Además del fallecido, se reportan dos personas heridas que ya reciben atención médica.
El sospechoso fue capturado en el lugar de los hechos poco después del ataque. Imágenes difundidas en plataformas digitales muestran el momento en que un joven, vestido completamente de negro, se entrega a las fuerzas del orden frente a la fachada principal del colegio. Este incidente ocurre en un contexto de creciente preocupación en Rusia, donde los tiroteos escolares han registrado un aumento pese al reciente endurecimiento de las leyes sobre la posesión de armas de fuego. Las autoridades locales mantienen abierta la investigación para determinar el origen del armamento y los motivos detrás de este suceso.