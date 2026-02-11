Peso cubano rompe barrera de 500 por dólar y paraliza economía

La economía de Cuba alcanzó un nuevo punto crítico este miércoles 11 de febrero, cuando el peso cubano tocó el umbral de las 500 unidades por dólar en el mercado informal. De acuerdo con el indicador de referencia del medio independiente El Toque, la moneda nacional ha perdido aceleradamente su valor frente a la divisa estadounidense, reflejando la incertidumbre que reina en la isla. Este desplome ocurre en un contexto de asedio petrolero y bloqueos navales que han interrumpido el flujo de combustible desde Venezuela, agravando la ya severa escasez de bienes básicos y los prolongados apagones que sufre la población.
Ante la ineficacia de la reforma monetaria de 2021, el Gobierno cubano y el Banco Central de Cuba (BCC) han intentado seguir el ritmo de la calle mediante ajustes en las tasas oficiales. Actualmente coexisten diversos tipos de cambio: