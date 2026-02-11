Restablecen vuelos en El Paso tras sorpresiva restricción del espacio aéreo

...

La Administración Federal de Aviación eliminó las limitaciones impuestas a la terminal texana al determinar que la seguridad de los vuelos comerciales está garantizada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 09:27 AM.
En Internacional y editada el 11/02/2026 09:45 AM.