Restablecen vuelos en El Paso tras sorpresiva restricción del espacio aéreo

La incertidumbre que rodeó al Aeropuerto Internacional de El Paso llegó a su fin este miércoles, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) autorizara la reanudación inmediata de todas las operaciones. Aunque inicialmente se había proyectado un bloqueo de diez días bajo el argumento de "razones especiales de seguridad", la agencia rectificó su postura al asegurar que no existen riesgos para los usuarios. La medida, que entró en vigor de forma inesperada la noche del martes, afectó un radio de 16 kilómetros que incluía zonas de Nuevo México, paralizando temporalmente el tránsito de pasajeros, carga y aviación general en uno de los puntos de conexión más relevantes del suroeste estadounidense.
Pese a que el organismo regulador no profundizó en los motivos que originaron la alerta, la reapertura trajo alivio a una región que moviliza a millones de personas anualmente hacia destinos clave como Los Ángeles, Houston y Atlanta. Durante el periodo de restricción, representantes locales como la legisladora Verónica Escobar buscaron calmar a la población, insistiendo en que nunca hubo un peligro directo para los habitantes de las áreas circundantes. Con el levantamiento del aviso, las aerolíneas han comenzado a reprogramar sus salidas, mientras las autoridades aeroportuarias instan a los viajeros a verificar el estatus de sus trayectos para evitar contratiempos tras este inusual episodio de seguridad nacional.