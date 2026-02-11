Tragedia en Canadá: Tiroteo masivo en Tumbler Ridge deja diez fallecidos

La tranquilidad de Tumbler Ridge, una localidad de apenas 2 mil 400 habitantes al noreste de Vancouver, se vio fracturada este martes por un violento tiroteo que cobró la vida de al menos diez personas. La emergencia comenzó pasada la una de la tarde, cuando la Real Policía Montada de Canadá alertó sobre un tirador activo en la escuela secundaria local. Al irrumpir en el edificio, los agentes descubrieron una escena devastadora con seis personas fallecidas y el cuerpo del presunto atacante, quien aparentemente se quitó la vida tras el asalto.
La cadena de violencia se extendió más allá del recinto educativo, ya que las autoridades localizaron otros dos cadáveres en una vivienda cercana vinculada al incidente. Además, el saldo de víctimas mortales aumentó cuando una de las personas heridas falleció durante el traslado de urgencia hacia un centro médico. En total, los servicios de salud reportaron la atención de 25 heridos de diversa consideración, incluyendo a dos pacientes que debieron ser evacuados vía aérea en estado crítico debido a la gravedad de sus lesiones.
En estos momentos, la policía mantiene un operativo de búsqueda casa por casa para asegurar el perímetro y descartar la existencia de más afectados, aunque han confirmado que no buscan a otros sospechosos. Mientras la investigación avanza para determinar los motivos detrás de la masacre, se ha ordenado a los residentes permanecer bajo resguardo en sus hogares y seguir estrictamente las indicaciones de seguridad. El impacto de este suceso ha dejado en shock a la provincia de Columbia Británica ante uno de los episodios de violencia más graves en su historia reciente.