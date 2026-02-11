Tragedia en Canadá: Tiroteo masivo en Tumbler Ridge deja diez fallecidos

...

Un ataque armado en una escuela secundaria de Columbia Británica terminó con múltiples víctimas fatales y el suicidio del agresor, conmocionando a una pequeña comunidad rural.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 04:32 AM.
En Internacional y editada el 11/02/2026 04:37 AM.