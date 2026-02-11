Trump presiona a Irán con despliegue militar mientras exige un nuevo pacto nuclear

La tensión diplomática entre Washington y Teherán ha escalado a un nuevo nivel de presión estratégica. En una entrevista reciente, el presidente Donald Trump aseguró que el gobierno iraní tiene la necesidad de alcanzar un acuerdo nuclear, advirtiendo que rechazar esta oportunidad sería un error costoso para ellos. Este mensaje llega en un momento crítico, reforzado por la presencia del portaaviones USS Abraham Lincoln en la región del Golfo Pérsico desde finales de enero, movimiento que la Casa Blanca justifica como una medida de disuasión necesaria para garantizar la estabilidad frente a posibles provocaciones.
El despliegue militar no es una coincidencia, sino una pieza clave en la narrativa de negociación de la administración republicana. Trump fue enfático al mencionar que una "enorme flotilla" se dirige a la zona, dejando abierta la posibilidad de enviar un segundo portaaviones si las conversaciones con Irán no muestran avances significativos. El objetivo del presidente es claro: forzar un pacto mucho más estricto que los anteriores, que no solo impida la creación de armas nucleares, sino que también desmantele el programa de misiles iraní y establezca limitaciones severas que aseguren la paz regional bajo los términos de Estados Unidos.
Este endurecimiento de la postura ocurre justo antes de una cita política de alto nivel en Washington. La llegada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, programada para este miércoles, añadirá un nuevo componente a la estrategia de seguridad en Medio Oriente. Se espera que ambos líderes coordinen sus próximos pasos frente a la amenaza de Teherán, en un contexto donde Trump ya ha recordado su historial de restricciones previas al programa iraní, sugiriendo que no dudará en tomar medidas más drásticas si la diplomacia no ofrece los resultados sólidos que su gestión demanda