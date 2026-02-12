Bitcoin se desploma mientras Wall Street resiste el impacto de los datos de empleo

El mercado de las criptomonedas atraviesa una fase de incertidumbre tras la reciente publicación del informe de empleo en Estados Unidos, cuyos resultados, mejores de lo previsto, han frenado el optimismo en el sector digital. Mientras las acciones en Wall Street lograron mantener la estabilidad, Bitcoin registró su tercera jornada consecutiva a la baja, descendiendo por debajo de la barrera de los 67,000 dólares. Este comportamiento evidencia una divergencia creciente entre los activos tradicionales y los digitales, sugiriendo que el entusiasmo de los inversores aún no se recupera del todo tras las severas correcciones de precio experimentadas este año.
La caída no fue exclusiva del gigante naranja; Ether, la segunda moneda con mayor capitalización, sufrió un retroceso de hasta el 5.3%, tocando mínimos de 1,902 dólares. Analistas financieros señalan que la volatilidad extrema ha borrado gran parte de las ganancias obtenidas en el repunte del pasado viernes, cuando el mercado intentó compensar un colapso previo que redujo el valor de los tokens a la mitad desde sus picos históricos. Según los expertos de firmas como FxPro e IG Australia, aunque el precio parece haber encontrado un suelo temporal cerca de los 60,000 dólares, la falta de un catalizador claro impide vislumbrar una recuperación sólida a corto plazo.
El escenario se complica por la postura de la Reserva Federal, que ante la fortaleza del mercado laboral, podría postergar el recorte de las tasas de interés hasta el segundo semestre del año. Históricamente, una reducción en las tasas suele beneficiar a los activos de riesgo como Bitcoin al inyectar liquidez y elevar la demanda. Sin embargo, con un volumen de negociación reducido y una evidente falta de convicción por parte de los compradores, el ecosistema cripto permanece vulnerable a nuevas correcciones si la presión de venta persiste en un entorno de tasas elevadas.