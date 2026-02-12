Finaliza la "Operación Metro Surge" en Minnesota tras detenciones masivas y críticas

La controvertida Operación Metro Surge, que desde el pasado 1 de diciembre transformó el panorama de Minneapolis y St. Paul, está por concluir. Así lo informó Tom Homan, encargado de la política fronteriza, tras semanas de una intensa actividad federal que resultó en la detención de más de 4 mil personas. Aunque la narrativa de la Casa Blanca sostiene que la misión se enfocó en capturar a extranjeros con perfiles criminales peligrosos, la realidad en las calles mostró un alcance mucho más amplio, afectando a familias sin antecedentes penales, menores de edad e incluso ciudadanos estadounidenses, lo que desató una ola de protestas y rechazo social.
La gestión de este operativo enfrentó su momento más crítico a finales de enero, cuando la muerte de dos personas a manos de agentes migratorios elevó la presión política al máximo. Ante este escenario, el gobernador demócrata Tim Walz y el alcalde Jacob Frey sostuvieron diálogos directos con altos funcionarios del gobierno de Trump para acelerar el repliegue de las fuerzas federales. Según Walz, la promesa de Homan implica la salida inmediata de 700 agentes, aunque todavía permanecen desplegados unos 2,300 efectivos, cuya presencia ha sido justificada por el gobierno federal bajo el argumento de una supuesta mejora en la colaboración con las autoridades locales y cárceles estatales.
El cierre de esta etapa de la ofensiva migratoria se presenta como un acuerdo estratégico entre los distintos niveles de gobierno, buscando mitigar la crisis social que dejó el despliegue sin precedentes. Mientras el zar fronterizo asegura que los objetivos de seguridad pública fueron alcanzados, los líderes locales mantienen el foco en la retirada total de los agentes para recuperar la estabilidad en las comunidades afectadas. Este movimiento marca un punto de inflexión en las tácticas de control migratorio interno, dejando tras de sí un saldo de desconfianza y un intenso debate sobre los derechos humanos en operativos metropolitanos.