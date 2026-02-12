Finaliza la "Operación Metro Surge" en Minnesota tras detenciones masivas y críticas

El zar fronterizo Tom Homan confirmó el cierre de la ofensiva migratoria en Minneapolis, tras el arresto de 4 mil personas y una fuerte tensión política en el estado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/02/2026 09:38 AM.
En Internacional y editada el 12/02/2026 09:29 AM.