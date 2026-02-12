Melania Trump logra tercera reunificación de menores entre Rusia y Ucrania

En un esfuerzo diplomático que ya suma tres intervenciones exitosas, la Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, facilitó un nuevo acuerdo de reunificación familiar entre Rusia y Ucrania. Según el comunicado oficial de la Casa Blanca, estas gestiones han permitido que menores separados por la guerra regresen con sus padres y tutores. Aunque el gobierno estadounidense no detalló la cifra total de esta entrega, la comisaría de Derechos de la Infancia en Rusia, Maria Lvova-Belova, precisó que se trata de cinco niños que regresaron a Ucrania y un menor que fue entregado a sus familiares en Rusia.
Este logro es parte de una agenda personal que la Primera Dama ha impulsado desde mediados de 2025, cuando el presidente Donald Trump entregó personalmente una carta de su esposa a Vladímir Putin durante su encuentro en Alaska. Melania Trump confirmó que mantiene una comunicación firme y directa con el mandatario ruso para agilizar estos casos, logrando previamente el retorno de ocho niños en octubre y siete más en diciembre del año pasado.
Insto a Rusia y Ucrania a intensificar sus esfuerzos para garantizar el regreso seguro de todos los niños a sus familias, declaró la Primera Dama, subrayando que la protección de los menores debe estar por encima de las tensiones políticas.