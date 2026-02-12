Melania Trump logra tercera reunificación de menores entre Rusia y Ucrania

...

La Casa Blanca confirmó que la mediación directa de la Primera Dama facilitó el retorno de niños a sus hogares, marcando un avance en las gestiones humanitarias del conflicto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/02/2026 01:56 PM.
En Internacional y editada el 12/02/2026 02:34 PM.