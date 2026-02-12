México y EE. UU. firman acuerdo de lucha contra el narcotráfico en Washington

Los titulares de las fuerzas armadas mexicanas se reunieron con jefes de defensa de 35 naciones para consolidar estrategias contra el tráfico de drogas y armas.

