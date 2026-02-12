México y EE. UU. firman acuerdo de lucha contra el narcotráfico en Washington

En un esfuerzo por fortalecer la estabilidad regional, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles (Semar) y el General Ricardo Trevilla Trejo (Defensa) participaron en la Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental en Washington, D.C. Durante el encuentro, celebrado los días 10 y 11 de febrero de 2026, los mandos mexicanos presentaron los resultados de la estrategia de seguridad implementada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando una reducción en el flujo de drogas hacia Estados Unidos y una baja en delitos de alto impacto en los estados fronterizos.
La reunión, organizada por el Comando Norte de EE. UU. y encabezada por figuras como el secretario de Guerra, Peter Hegseth, sirvió como plataforma para ratificar la coordinación operativa bilateral. México reafirmó su postura de trabajar bajo principios de reciprocidad y respeto a la soberanía, enfocándose en desafíos compartidos como el tráfico de fentanilo y el contrabando de armas. Los mandos militares subrayaron que el entendimiento con las fuerzas armadas estadounidenses ha sido clave para la eficacia de los operativos en la frontera común.
Como parte de esta ofensiva diplomática en materia de seguridad, la presidenta Sheinbaum anunció que este jueves 12 de febrero se sumará a las mesas de trabajo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. Su viaje responde a una agenda previamente acordada para profundizar los mecanismos de inteligencia y combate a los cárteles, consolidando así un frente unido entre las instituciones de seguridad mexicanas y sus homólogos en Washington.