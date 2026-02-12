Moscú intensifica el control digital: Rusia bloquea WhatsApp para impulsar su app estatal

El Kremlin busca migrar a los usuarios hacia una plataforma controlada por el gobierno, mientras endurece las restricciones sobre redes sociales y servicios de mensajería extranjera.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/02/2026 09:32 AM.
En Internacional y editada el 12/02/2026 09:26 AM.