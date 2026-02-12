Tragedia en Filipinas: Influencer muere tras ingerir un cangrejo altamente tóxico

Emma Amit falleció luego de grabar un video probando el peligroso "cangrejo del diablo", cuyas neurotoxinas son letales incluso después de la cocción.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/02/2026 09:10 AM.
En Internacional y editada el 12/02/2026 08:58 AM.