El bloqueo en el Senado empuja al Departamento de Seguridad Nacional al cierre

El fantasma de la parálisis administrativa se ha materializado en Washington tras el fracaso de los republicanos en el Senado para extender el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La propuesta, que buscaba una prórroga de dos semanas, no alcanzó los 60 votos necesarios debido a la firme oposición del bloque demócrata. Esta ruptura legislativa responde a la indignación provocada por la reciente muerte de dos civiles en Minneapolis a manos de agentes federales, un suceso que ha convertido la supervisión de las redadas migratorias en el eje central de la disputa política.
Los demócratas, liderados por Chuck Schumer, han condicionado cualquier financiamiento a la implementación de controles estrictos sobre agencias como ICE. Entre sus exigencias destacan la prohibición de arrestos domiciliarios sin orden judicial, la obligatoriedad de identificaciones visibles para los agentes y el fin del perfilado racial. A pesar de que la administración intentó un gesto de distensión al anunciar el fin del despliegue masivo de agentes en Minnesota, la oposición desestimó la medida por considerarla una concesión temporal y reversible que no garantiza cambios estructurales en el uso de la fuerza.
A medida que el reloj avanza hacia la medianoche del viernes, el impacto del cierre amenaza con extenderse mucho más allá de las fronteras. Dependencias críticas como la TSA, encargada de la seguridad en los aeropuertos, la Guardia Costera y la agencia de emergencias FEMA verán interrumpida su operatividad normal. Con el Congreso entrando en receso y una parte de los legisladores planeando viajes internacionales, la posibilidad de un acuerdo de último minuto parece remota, dejando la seguridad nacional de Estados Unidos en un limbo presupuestario de consecuencias inciertas.