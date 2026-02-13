Canadá exige justicia tras el trágico hallazgo de mineros secuestrados en Sinaloa

La embajada canadiense y la firma Vizsla Silver coordinan esfuerzos con las autoridades mexicanas para localizar a los trabajadores desaparecidos y esclarecer el crimen.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/02/2026 10:23 AM.
En Internacional y editada el 13/02/2026 10:28 AM.