Canadá exige justicia tras el trágico hallazgo de mineros secuestrados en Sinaloa

El conflicto de violencia que azota a Sinaloa ha alcanzado una dimensión internacional tras la confirmación de una tragedia que involucra a colaboradores de la minera canadiense Vizsla Silver. Luego del secuestro de diez trabajadores en el municipio de Concordia, las autoridades locales localizaron los cuerpos de cinco de ellos en una fosa clandestina, mientras que el paradero del resto del grupo sigue siendo una incógnita. Ante estos hechos, la Embajada de Canadá en México emitió un pronunciamiento oficial exigiendo que los responsables rindan cuentas, extendiendo además su solidaridad a las familias afectadas en este doloroso proceso.
La principal línea de investigación, según datos preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, apunta a un trágico error de identidad por parte de grupos criminales. Las declaraciones de los detenidos sugieren que las víctimas fueron confundidas con integrantes de una facción rival en medio de la pugna interna que mantienen células delictivas en la región. Por su parte, Michael Konnert, director general de la compañía minera, enfatizó que la seguridad de su personal es la prioridad absoluta y que se encuentran brindando apoyo logístico, financiero y psicológico a los deudos, mientras se mantienen a la espera de información oficial confirmada.
Pese a las inversiones en gestión de riesgos y la asesoría especializada con la que cuenta la empresa, la vulnerabilidad del sector minero ante el crimen organizado ha quedado expuesta una vez más. Vizsla Silver ha reiterado su política de cero tolerancia ante actividades ilícitas y asegura estar colaborando plenamente con las instituciones mexicanas para agotar las instancias de búsqueda. La comunidad de Concordia y el sector empresarial permanecen en vilo, esperando que las labores de inteligencia permitan dar con los cinco mineros que aún no regresan a casa.