Conmoción en Brasil: funcionario asesina a sus hijos y se quita la vida tras una ruptura

La comunidad de Itumbiara se encuentra bajo un clima de absoluta consternación tras el violento episodio protagonizado por Thales Machado, secretario de gobierno de 40 años. Durante la madrugada del jueves, el funcionario disparó contra sus dos hijos, de 12 y 8 años, para posteriormente suicidarse. Los menores fueron trasladados de urgencia a distintos centros hospitalarios; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos y las intervenciones quirúrgicas, ambos fallecieron debido a la gravedad de las heridas. La noticia ha causado un impacto profundo no solo en la sociedad civil, sino también en el ámbito político, dado que Machado era yerno del alcalde local, Dione Araújo, quien ha suspendido sus actividades por problemas de salud tras el suceso.
Antes de cometer el crimen, Machado utilizó sus redes sociales para difundir una carta en la que intentó justificar sus actos, señalando una supuesta infidelidad y el viaje de su esposa a São Paulo como el detonante de su decisión. En el texto, que fue eliminado poco después, el agresor expresaba que no podía soportar el fin de su estructura familiar de 15 años y pedía disculpas a su suegro por el desenlace. Los mensajes previos del funcionario, donde mostraba momentos cotidianos con sus hijos acompañados de frases de afecto, contrastan de forma escalofriante con la violencia ejercida horas más tarde, dejando en evidencia un cuadro de inestabilidad que la Policía Civil ya se encuentra investigando formalmente.
Ante la magnitud de la tragedia, la Alcaldía de Itumbiara ha decretado tres días de luto oficial, suspendiendo todos los servicios públicos administrativos. El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, se trasladó a la localidad para manifestar su solidaridad con la madre de los menores y el resto de la familia afectada, calificando el evento como una fatalidad incalculable. Mientras las autoridades judiciales analizan la autenticidad de las publicaciones y los antecedentes del caso, el municipio intenta procesar un crimen que ha dejado un vacío irreparable en la comunidad y ha puesto de relieve la urgencia de atender la salud mental en entornos de crisis personal.