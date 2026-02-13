Conmoción en Brasil: funcionario asesina a sus hijos y se quita la vida tras una ruptura

...

Una tragedia familiar sacude al municipio de Itumbiara, en el estado de Goiás, donde un secretario de gobierno cometió un doble filicidio motivado por conflictos sentimentales con su pareja.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/02/2026 01:02 PM.
En Internacional y editada el 13/02/2026 01:18 PM.