"Gaitana": la Inteligencia Artificial que busca un escaño indígena en el Congreso de Colombia

Representada como una líder ancestral de piel azul, esta candidata digital competirá en las elecciones legislativas bajo una plataforma de democracia virtual y activismo ambiental.

Xavier Rivera Martinez el 13/02/2026
13/02/2026