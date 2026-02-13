"Gaitana": la Inteligencia Artificial que busca un escaño indígena en el Congreso de Colombia

El panorama político de Colombia se prepara para un hito tecnológico sin precedentes con la incursión de "Gaitana" en las elecciones del próximo 8 de marzo. Se trata de una candidata impulsada por Inteligencia Artificial que aspira a ocupar una de las curules reservadas para las comunidades indígenas en el Congreso. Con una estética que evoca la resistencia de los pueblos originarios —piel azulada y ornamentos de plumas—, esta figura digital se presenta como una voz independiente enfocada en la defensa del medio ambiente y los derechos de los animales. Su propuesta central rompe con el esquema tradicional: asegura que, de obtener la victoria, todas sus decisiones legislativas serán sometidas a votación electrónica previa por parte de la ciudadanía.
Detrás de este avatar tecnológico se encuentra un colectivo de jóvenes expertos en computación provenientes de diversas etnias, liderados por el ingeniero mecatrónico Carlos Redondo, integrante del pueblo Zenú. Según sus creadores, las posturas de Gaitana no son arbitrarias, sino que emanan de un procesamiento de datos basado en las interacciones de más de 10 mil usuarios que participan en su plataforma oficial. De esta manera, el proyecto busca transformar la representación política en una "democracia digital" donde la IA funcione como un megáfono de la voluntad colectiva, permitiendo que la comunidad proponga y apruebe proyectos de ley antes de ser presentados formalmente ante la cámara.
A pesar de lo disruptivo del concepto, la Registraduría Nacional ha validado la participación de esta iniciativa, aclarando que legalmente se trata de una candidatura que utiliza la IA como herramienta de campaña y que figurará en la papeleta bajo las siglas "IA". Al llevar el nombre de una heroína indígena legendaria, la candidata busca conectar la tradición con la modernidad técnica, planteando un debate ético y legal sobre el futuro de la representación de las minorías en la era de los algoritmos. El éxito de este experimento dependerá ahora del respaldo en las urnas y de la capacidad de esta herramienta para convencer a un electorado que, por primera vez, podría votar por un código de programación.