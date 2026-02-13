Revés judicial para los gigantes tecnológicos en su disputa por la validez de patentes

La justicia estadounidense ha ratificado una política interna de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas (USPTO) que otorga a los jueces federales una mayor libertad para rechazar solicitudes de revisión. Gigantes de la industria como Intel, Cisco Systems y Edwards Lifesciences se habían unido a Apple y Google para intentar bloquear esta medida, argumentando que restringe el acceso a mecanismos legales diseñados para invalidar patentes. Este fallo representa un cambio significativo en las reglas del juego para las grandes compañías tecnológicas, que suelen ser blanco frecuente de demandas por presuntas infracciones.
El conflicto central radica en el proceso de "revisión inter partes", una herramienta jurídica muy valorada por las firmas de tecnología para defenderse de litigios que consideran injustos. Las demandantes alegaron ante el Circuito Federal que la discrecionalidad otorgada a los jueces de la agencia reduce drásticamente las oportunidades de cuestionar la legitimidad de ciertas patentes antes de llegar a juicios costosos. Sin embargo, el tribunal decidió mantener la normativa vigente, cerrando una puerta clave que estas corporaciones utilizaban para limpiar su panorama legal de posibles infracciones.
Hasta el momento, la mayoría de las empresas involucradas han guardado silencio o no han respondido a las solicitudes de comentarios tras conocerse la sentencia. Por su parte, la USPTO también ha evitado pronunciarse públicamente sobre un fallo que fortalece la autoridad de sus propios jueces frente a las presiones del sector privado. Con esta decisión, el sistema de patentes de Estados Unidos reafirma un giro hacia un control más estricto, obligando a los líderes de Silicon Valley a replantear sus estrategias de defensa ante futuras demandas por propiedad intelectual.