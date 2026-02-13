Revés judicial para los gigantes tecnológicos en su disputa por la validez de patentes

...

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos desestimó el recurso de empresas como Apple y Google, que buscaban frenar una normativa que limita la revisión de patentes en disputa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/02/2026 11:31 AM.
En Internacional y editada el 13/02/2026 11:37 AM.