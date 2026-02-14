EEUU ejecuta ataque letal contra barco criminal en el Caribe bajo la fuerza Lanza del Sur

En una nueva jornada de operaciones militares, el Comando Sur abatió a tres tripulantes en aguas internacionales, marcando un punto crítico en la estrategia de seguridad regional y la reapertura energética.

