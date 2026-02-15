Una academia de élite en Florida multada por educar a hijos de capos mexicanos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos formalizó un acuerdo con la prestigiosa IMG Academy, ubicada en Bradenton, Florida, por un monto de 1.7 millones de dólares debido a la violación de sanciones internacionales. La institución educativa, reconocida mundialmente por su alto rendimiento deportivo, mantuvo relaciones contractuales entre 2018 y 2022 con dos individuos designados bajo la Ley Kingpin por sus nexos financieros con un cártel mexicano. Durante este periodo, la academia facilitó la inscripción y estancia de dos estudiantes-atletas, hijos de estos sujetos sancionados, ignorando las restricciones federales que prohíben transacciones con figuras ligadas al crimen organizado.
La investigación reveló que los costos de matrícula por cada alumno superaron en ocasiones los 100,000 dólares anuales, sumas que eran liquidadas mediante transferencias bancarias de terceros y tarjetas de crédito provenientes principalmente de México. A pesar de que los nombres de los responsables financieros coincidían plenamente con la lista de personas bloqueadas por el gobierno estadounidense, la escuela omitió realizar las verificaciones de antecedentes necesarias. Esta falta de diligencia permitió que se procesaran casi 90 transacciones irregulares antes de que las autoridades detectaran la situación, la cual fue calificada como una muestra de descuido ante la normativa de seguridad nacional.
Tras el inicio de las indagatorias por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la academia implementó medidas correctivas y renovó su estructura directiva para asegurar el cumplimiento de las leyes actuales. Aunque la sanción económica refleja que las faltas no fueron consideradas graves en un sentido penal extremo, el monto se fijó tomando en cuenta que la institución no reportó las irregularidades de manera voluntaria. Actualmente, bajo una nueva administración, la escuela ha establecido protocolos de auditoría más estrictos para evitar que fondos de procedencia ilícita vuelvan a financiar su exclusiva oferta académica y deportiva.