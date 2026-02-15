Una academia de élite en Florida multada por educar a hijos de capos mexicanos

...

La institución deportiva IMG Academy deberá pagar una millonaria sanción tras procesar pagos de individuos vinculados al narcotráfico durante cinco años consecutivos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/02/2026 07:00 AM.
En Internacional y editada el 15/02/2026 06:37 AM.