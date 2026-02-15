China advierte a Estados Unidos sobre "líneas rojas" y riesgo de conflicto por Taiwán

...

Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el canciller Wang Yi instó a Washington a priorizar la cooperación pragmática sobre los intentos de división territorial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/02/2026 08:10 AM.
En Internacional y editada el 15/02/2026 07:13 AM.