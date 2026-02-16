Barack Obama rompe el silencio sobre el fenómeno extraterrestre: "Son reales, pero no los he visto"

Lo que alguna vez se consideró material de fantasía ha escalado hasta los niveles más altos de la política internacional. En una reciente charla con el comunicador Brian Tyler Cohen, Barack Obama sacudió a la opinión pública al validar la existencia de fenómenos que desafían la explicación humana, aunque con un matiz de prudencia institucional. El expresidente fue directo al grano al ser cuestionado sobre la vida fuera de nuestro planeta, afirmando que estos eventos son una realidad, a pesar de que él nunca ha tenido un avistamiento personal ni acceso a pruebas definitivas de contacto durante sus ocho años al frente de la Casa Blanca.
Durante la conversación, Obama aprovechó para desmantelar uno de los mitos más persistentes de la cultura popular: la supuesta presencia de naves o seres ocultos en instalaciones militares como el Área 51. Con un tono que mezcló la reflexión con el humor, aseguró que no existen laboratorios subterráneos secretos dedicados al estudio de alienígenas, bromeando con que, de existir una conspiración de tal magnitud, se la habrían ocultado incluso a él como comandante en jefe. No obstante, reconoció con asombro que los registros oficiales muestran objetos en el cielo cuyos patrones de movimiento y tecnología resultan inexplicables para la ciencia contemporánea.
Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente apertura por parte del Pentágono, que en años recientes ha desclasificado videos y testimonios de pilotos militares sobre fenómenos aéreos no identificados. Para Obama, el hecho de que existan registros de naves con comportamientos inusuales es motivo suficiente para mantener un interés serio y científico sobre el tema. Al recordar que una de sus primeras curiosidades al asumir la presidencia fue precisamente el paradero de los extraterrestres, el exmandatario reafirmó que, aunque el contacto no ha sido confirmado, la posibilidad de que no estemos solos en el universo es una frontera que el mundo ya no puede ignorar.