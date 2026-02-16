China abre sus puertas a británicos y canadienses: Ya son 79 los países con acceso sin visa

China ha dado un paso decisivo en su estrategia de apertura internacional al integrar a británicos y canadienses a su programa de exención de visado a partir de este martes. Con esta adición, la lista de naciones beneficiadas asciende a 79, reflejando una política de expansión que el gigante asiático ha acelerado en los últimos dos años. Bajo este esquema, los visitantes podrán permanecer en territorio chino por un periodo de hasta un mes, ya sea por motivos de negocios, turismo, intercambios culturales o visitas familiares, eliminando así un trámite que históricamente ha sido considerado complejo por viajeros y directivos empresariales de todo el mundo.
La inclusión de estos dos países no es casualidad, pues ocurre tras las recientes visitas oficiales de sus primeros ministros, Keir Starmer y Mark Carney, quienes buscan reconstruir los lazos diplomáticos con Beijing tras un periodo de tensiones. Aunque la mayoría de las exenciones actuales tienen una vigencia programada hasta finales de este año, la tendencia sugiere que el gobierno chino continuará prorrogando estos beneficios para mantener el dinamismo económico. Mientras tanto, ciudadanos de potencias como Estados Unidos mantienen esquemas más restringidos, permitiendo ingresos de apenas 10 días únicamente bajo condiciones de tránsito hacia un tercer destino.
Este movimiento posiciona a China como un destino cada vez más accesible para Europa, América Latina y el Sudeste Asiático, regiones que ya gozan de este privilegio en gran medida. La simplificación del ingreso busca no solo atraer divisas a través del turismo, sino también facilitar la llegada de inversión extranjera en un momento clave para la economía global. Directivos internacionales han celebrado la medida, señalando que la eliminación del engorroso proceso de solicitud de visa es un incentivo fundamental para retomar las agendas de trabajo presenciales y los programas de intercambio que se vieron afectados en años anteriores.