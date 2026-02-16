China abre sus puertas a británicos y canadienses: Ya son 79 los países con acceso sin visa

...

En un esfuerzo por reactivar el flujo comercial y turístico, Beijing elimina las barreras de entrada para ciudadanos del Reino Unido y Canadá, permitiendo estancias de hasta 30 días.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/02/2026 04:06 PM.
En Internacional y editada el 16/02/2026 04:09 PM.