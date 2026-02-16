ONU alerta sobre crisis energética en Cuba: déficit de 1,700 MW amenaza servicios y economía

El secretario general de la ONU señala al asedio petrolero como factor clave de una crisis que mantiene a la isla con un déficit eléctrico superior al 50 por ciento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/02/2026 04:09 PM.
En Internacional y editada el 16/02/2026 04:13 PM.