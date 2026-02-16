ONU alerta sobre crisis energética en Cuba: déficit de 1,700 MW amenaza servicios y economía

La Organización de las Naciones Unidas ha manifestado una profunda inquietud ante el recrudecimiento de la crisis energética en Cuba, la cual ha alcanzado niveles críticos en las últimas semanas. A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, el secretario general António Guterres advirtió que la incapacidad para satisfacer las necesidades de combustible está golpeando directamente el funcionamiento de servicios básicos y paralizando la actividad económica. Este escenario se ve agravado por las recientes restricciones al flujo de crudo venezolano impuestas por el gobierno estadounidense de Donald Trump, lo que ha dejado al sistema eléctrico cubano en una situación de vulnerabilidad extrema.
La magnitud del problema se refleja en las cifras oficiales para este lunes, donde se estima que la demanda de energía duplicará la capacidad de generación real del país. Ante un déficit de más de mil 700 megavatios, las autoridades se han visto obligadas a programar desconexiones masivas para evitar un colapso total de la red, una medida que alimenta el malestar social y detiene sectores productivos clave. Guterres recordó que la Asamblea General ha solicitado de forma insistente el fin del embargo, subrayando que estas sanciones bloquean el desarrollo y deterioran las condiciones de vida de millones de ciudadanos.
Pese al complejo panorama político y las limitaciones del asedio petrolero, la ONU mantiene equipos técnicos en el terreno para colaborar con el gobierno local en la respuesta humanitaria. El organismo internacional reiteró su llamado al diálogo como la única vía para aliviar la tensión y encontrar soluciones sostenibles a la escasez. Mientras la isla lucha por sostener su sistema con apenas un tercio de la energía necesaria producida localmente, la comunidad internacional observa con atención el impacto de los envíos de ayuda desde países como México, que buscan mitigar una de las etapas más duras de la crisis eléctrica contemporánea.