Adiós a Jesse Jackson: el estratega que transformó la política racial en Estados Unidos

...

El histórico reverendo y compañero de Martin Luther King falleció a los 84 años, dejando un legado que pavimentó el camino para la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/02/2026 08:28 AM.
En Internacional y editada el 17/02/2026 08:30 AM.