Adiós a Jesse Jackson: el estratega que transformó la política racial en Estados Unidos

Estados Unidos despide a una de las figuras más influyentes y complejas de la lucha por los derechos civiles. El reverendo Jesse Jackson murió este martes tras una vida dedicada a derribar las estructuras de segregación que limitaban el poder político de la comunidad afroestadounidense. Su familia, al confirmar el deceso, destacó su fe inquebrantable en la igualdad y su incansable labor en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad. Aunque padecía la enfermedad de Parkinson desde hace varios años, Jackson se mantuvo como un símbolo de resistencia y un orador capaz de movilizar a millones con su visión de una nación más inclusiva.
La trayectoria de Jackson estuvo marcada por su audacia para ocupar espacios previamente prohibidos. Sus campañas presidenciales de los años 80 no solo lo convirtieron en el primer aspirante negro con posibilidades reales de éxito, sino que transformaron las reglas del Partido Demócrata. Al fomentar la participación masiva de votantes de minorías, Jackson actuó como un explorador político que facilitó, décadas más tarde, victorias electorales históricas. Más allá de las fronteras, su faceta como mediador internacional lo llevó a negociar la liberación de prisioneros en zonas de conflicto y a combatir el apartheid en Sudáfrica, consolidándose como una voz ética de alcance global.
A pesar de sus logros, su figura no estuvo exenta de controversias que generaron fricciones incluso dentro del movimiento de derechos civiles. Desde su ascenso tras el asesinato de Martin Luther King hasta polémicas personales y políticas en años posteriores, Jackson fue a menudo criticado por su marcado afán de protagonismo. Sin embargo, su capacidad para convertir la protesta en organización a través de entidades como la Coalición Arcoíris dejó una estructura sólida para futuros movimientos sociales. Su vida se apaga habiendo cumplido su propia profecía: demostrar que el sistema podía cambiar si se tenía la voluntad de desafiarlo.