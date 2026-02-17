EE. UU. bajo la lupa: el Gobierno presiona a redes sociales para identificar a críticos del ICE

El Departamento de Seguridad Nacional ha enviado cientos de citaciones a gigantes como Google y Meta, exigiendo datos privados de usuarios que cuestionan los operativos migratorios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/02/2026 08:30 AM.
En Internacional y editada el 17/02/2026 08:33 AM.