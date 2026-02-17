EE. UU. bajo la lupa: el Gobierno presiona a redes sociales para identificar a críticos del ICE

La libertad de expresión en el entorno digital enfrenta un nuevo desafío en Estados Unidos tras revelarse que el Gobierno federal está rastreando activamente a quienes critican al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Según informes de The New York Times, plataformas de la talla de Google, Reddit, Meta y Discord han recibido una oleada de citaciones administrativas que exigen la entrega de nombres, correos electrónicos y números de teléfono de sus usuarios. El objetivo principal de estas solicitudes es identificar las identidades detrás de cuentas, incluso aquellas anónimas, que han señalado ubicaciones de agentes o cuestionado la legitimidad de las redadas migratorias en los últimos meses.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defienden estas acciones bajo el argumento de proteger la integridad física de sus oficiales en el terreno. Sin embargo, organizaciones civiles como la ACLU denuncian un nivel de intrusión y falta de rendición de cuentas sin precedentes, señalando que las autoridades se están tomando libertades legales que sobrepasan los límites tradicionales. Mientras algunas empresas tecnológicas han comenzado a entregar parte de la información solicitada, otras han optado por notificar a los afectados para que puedan defender su privacidad ante los tribunales, en un escenario donde la línea entre la seguridad nacional y la vigilancia política parece volverse cada vez más delgada.
Este endurecimiento en la supervisión digital coincide con una postura más restrictiva de la administración actual frente a la disidencia en temas de inmigración. La creación de bases de datos para registrar a personas que "obstruyan" la labor del ICE, mencionada por figuras clave como Tom Homan, refuerza la preocupación sobre una posible criminalización de la crítica ciudadana. El antecedente de batallas legales previas, donde plataformas como la antigua Twitter lograron frenar intentos similares de desvelar identidades críticas, marca el inicio de una nueva y compleja disputa legal sobre el derecho al anonimato y la libertad de opinión en la era de las redes sociales.