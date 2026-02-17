Irán y Estados Unidos logran un consenso inicial sobre principios nucleares en Ginebra

Ambas naciones establecieron los ejes para un posible acuerdo, aunque Teherán advierte que la redacción del texto final enfrentará obstáculos técnicos y políticos complejos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/02/2026 09:28 AM.
En Internacional y editada el 17/02/2026 09:34 AM.