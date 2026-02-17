La Santa Sede declina participar en la Junta de Paz para Gaza impulsada por Donald Trump

El cardenal Pietro Parolin confirmó que el Vaticano no se sumará a la iniciativa de Washington debido a su naturaleza diplomática única y a la existencia de puntos críticos sin resolver.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/02/2026 04:05 PM.
En Internacional y editada el 17/02/2026 04:08 PM.