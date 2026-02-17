Tragedia en Rhode Island: tiroteo en un partido de hockey escolar deja tres fallecidos

Un violento episodio sacudió la tarde de este lunes a la comunidad de Pawtucket, Rhode Island, cuando ráfagas de disparos interrumpieron un partido de hockey de secundaria. El incidente tuvo lugar en el Lynch Arena, un recinto deportivo que funge como sede de equipos locales, mientras se disputaba un encuentro entre los institutos Coventry y Blackstone Valley. Según informes preliminares, el ataque se originó en la zona de las gradas, específicamente detrás de uno de los banquillos, sembrando el pánico entre jugadores, estudiantes y familiares que presenciaban la competencia a plena luz del día.
El saldo reportado hasta el momento es de tres personas fallecidas y al menos tres heridos que requirieron hospitalización inmediata. Las autoridades confirmaron que el sospechoso del tiroteo murió en el lugar, aunque aún no se han esclarecido los motivos del ataque ni la identidad de las víctimas. Testigos y cronistas deportivos presentes en el estadio capturaron el momento en que las detonaciones obligaron a los asistentes a buscar refugio, transformando un evento escolar rutinario en una escena de caos y emergencia que movilizó a múltiples cuerpos de seguridad.
La investigación continúa activa para determinar el número total de afectados y verificar si el agresor actuó de manera solitaria o si existía algún vínculo previo con los equipos involucrados. El Lynch Arena permanece bajo resguardo policial mientras los peritos analizan la escena y recolectan evidencia del área desde donde se efectuaron los disparos. Este suceso ha generado una profunda consternación en el estado, reabriendo el debate sobre la seguridad en eventos deportivos juveniles y la violencia armada en espacios públicos de convivencia escolar.