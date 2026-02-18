Conmoción por la deportación de un bebé de dos meses enfermo de bronquitis en Texas

El congresista Joaquin Castro denunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abandonó al menor y a su familia en la frontera con México tras semanas de detención.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/02/2026 05:49 AM.
