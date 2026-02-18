Conmoción por la deportación de un bebé de dos meses enfermo de bronquitis en Texas

La política migratoria de Estados Unidos enfrenta duras críticas tras revelarse el caso de Juan Nicolás, un lactante de apenas dos meses que fue expulsado del país mientras padecía un cuadro severo de bronquitis. El legislador demócrata Joaquin Castro informó que el bebé, quien llegó a estar inconsciente y sin movilidad debido a complicaciones respiratorias, fue trasladado de urgencia a un hospital desde el centro de detención de Dilley poco antes de su deportación. A pesar de su delicado estado de salud, el menor fue enviado a México junto a su madre, Mireya López Sánchez, su hermana de 16 meses y su padre, bajo condiciones que el congresista calificó como una "monstruosidad" y un riesgo directo para la vida del infante.
La familia permaneció privada de su libertad durante tres semanas en la prisión de Dilley, un centro ubicado a las afueras de San Antonio que ha vuelto a operar bajo la actual administración de Donald Trump para acelerar las expulsiones. Según los testimonios recabados, la deportación se ejecutó de manera precaria, entregando a la familia únicamente 190 dólares que tenían en su cuenta de comisaría al momento de ser dejados en la frontera. Los abogados de inmigración han denunciado que este recinto alberga actualmente a más de 1,400 personas, incluyendo a unos 400 menores, quienes enfrentan condiciones de insalubridad, falta de atención médica adecuada y acceso limitado a agua y alimentos en buen estado.
Este incidente se enmarca en un notable incremento de las detenciones de menores migrantes, que han pasado de un promedio de 25 arrestos mensuales durante el final del gobierno de Joe Biden a unos 170 bajo la gestión actual. Mientras el equipo del congresista Castro intenta localizar a la familia en territorio mexicano para garantizar su seguridad, el caso ha reavivado el debate sobre la ética de los protocolos de ICE y el trato humanitario hacia los solicitantes de asilo. La situación de Juan Nicolás pone en evidencia la tensión entre las estrictas medidas de control fronterizo y la protección de los derechos básicos de la población infantil más vulnerable.