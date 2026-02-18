León XIV encabeza su primer Miércoles de Ceniza y recupera la procesión a pie por el Aventino

El Vaticano ha vivido una jornada histórica con la celebración del primer Miércoles de Ceniza bajo el mandato del papa León XIV. La ceremonia, que marca el comienzo de los cuarenta días de preparación espiritual hacia la Pascua, destacó por un gesto significativo: el pontífice realizó a pie la procesión tradicional en la colina del Aventino. Ataviado con la capa pluvial morada, símbolo de la penitencia y la reflexión, León XIV recorrió el trayecto desde la iglesia de San Anselmo hasta la basílica de Santa Sabina, escoltado por cardenales, monjes y una multitud de fieles que presenciaron el inicio de este ciclo religioso.
Este acto representa un cambio notable respecto a los últimos años de la administración anterior. Desde el inicio de la pandemia en 2020 y debido a los problemas de movilidad que afectaron a Francisco, el rito procesional se había visto suspendido o modificado drásticamente. Al retomar el paso firme por las calles romanas, el papa León XIV, elegido en mayo del año pasado, envía un mensaje de vitalidad y apego a la tradición en una cita que culminó con la imposición de la ceniza y una homilía centrada en la renovación espiritual de cara a la Semana Santa.
La misa en la basílica de Santa Sabina funcionó como el epicentro de la jornada, donde el líder de la Iglesia católica recordó la importancia de este periodo que desembocará en el próximo 5 de abril. El evento no solo refuerza la agenda litúrgica del nuevo papado, sino que consolida su imagen ante los creyentes en un momento de transición institucional. Con este rito, el pontificado de León XIV entra de lleno en su primera Semana Mayor, estableciendo un ritmo que combina la solemnidad clásica con una presencia física activa en las celebraciones públicas.