León XIV encabeza su primer Miércoles de Ceniza y recupera la procesión a pie por el Aventino

El sumo pontífice dio inicio a la Cuaresma con el tradicional recorrido por las colinas romanas, marcando un retorno a la liturgia presencial tras años de interrupciones.

Xavier Rivera Martinez el 18/02/2026
Internacional